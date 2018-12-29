» "الطيران المدني" يزف بشرى سارة للعاملين في السياحة

29 ديسمبر 2018 - 08:26 م

كشف الكابتن سامح الحفني، رئيس قطاع الطيران المدني بوزارة الطيران، عن ان مصر بقرب عودة السياحة الروسية، مشيرا إلى أنهم استقبلوا منذ فترة وفد أمني روسي قام بالتفتيش على مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وأرسل الحفنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية " ، رسالة طمأنينة للسائحين الأجانب والمصريين قائلا: "المطارات المصرية تم تأمينها بشكل جيد للغاية وذلك بشهادة جميع الخبراء الأجانب".

وأوضح أنه لا يوجد موظف بوزارة الطيران يبخل بمجهوده من أجل خدمة بلاده، مشيرًا إلى أنه بجانب تأمين المطارات فهم يهتمون أيضًا بالشكل الجمالي الخاص بها.