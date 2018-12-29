تجديد حبس عصابة سرقة حقائب السيدات

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان،  حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات.

كانت البلاغات تعددت أمام العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تفيد بتعرض العديد من السيدات لسرقة حقائبهن، باسلوب الخطف.

وبإحراء التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة تبين أن وراء الوقائع كلا من "م.ا" و"م.ش" و"ا.س" عاطلين،  وتمكنت إحدى الأكمنة من ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدة وقائع بنفس الاسلوب، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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