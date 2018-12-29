» عبدالحفيظ: التوفيق تخلى عن الأهلي.. وجلسة مع «لاسارتي»

29 ديسمبر 2018 - 09:13 م

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الداخلية وأهدر فوزا سهلا من خلال الفرص المحققة التي لاحت على مدار شوطي المباراة؛ مؤكدا أن التوفيق تخلى عن اللاعبين، وهذه هي كرة القدم التي أعطت ظهرها للفريق اليوم، ونجح المنافس في تسجيل هدفين من خطأين.

وشدد عبد الحفيظ على أن الدوري مازال طويلا ، وهناك العديد من المباريات وبالتحديد أمام المنافس المباشر، وأن الفريق يحافظ على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب.

واختتم مدير الكرة بالأهلي حديثه بالتأكيد على أن الفريق تخطى المرحلة الصعبة، وأن القادم أفضل مشيرا، إلى أن العمل مستمر، وهناك جلسة مع مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة؛ للحديث عن كافة الأمور الفنية التي تخص الفريق.