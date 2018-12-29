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قيادي بالدعوة السلفية : حزب النور لم يمت

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الدعوة السلفية

حزب النور

أكد ابو مصعب السكندري ، القيادي بالدعوة السلفية ، أن حزب النور لم يمت وباقي بقياداته ، موضحا أن ذلك ظهر خلال المؤتمر السنوي 2018 الذي أقيم أمس الجمعة.

وقال السكندري خلال بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه :"دائما ما يشكك البعض في تواجد أتباع لهذا الحزب الذى يتبع كيان كبير وهو كيان الدعوة السلفية، ويقولون أصبح هذا الحزب لا أتباع له ولا وجود له وقد انتهى".

وأضاف :" وعندما يقوم قادة هذا الحزب بدعوة أتباعه لحضور لقاء أو مؤتمر، يقومون بالتلبية مباشرة دون تخاذل أو تكاسل يدعمون قادتهم وشيوخهم ويثبتون لهؤلاء المشككين وللعالم أجمع أن هذا الحزب حزب النور لم يمت ولن يمت وباق إلى أن يشاء الله".

وتابع :"هذه الأعداد الغفيرة التي اكتظ المكان بها داخل هذه القاعة الكبيرة جدا وخارجها أيضا لا يمثلون 6% من أبناء الدعوة والحزب الذين لم يأتوا هذا المؤتمر لظروف ما".

وأختتم :" ولك أن تتخيل أن فى منطقة واحدة من عدة مناطق داخل دائرة واحدة من دوائر الإسكندرية وهى المنطقة التى أسكن بها، وفيها ما يقرب من 300 عضو ينتمون للحزب، لم يذهب للمؤتمر بحسب الظروف إلا ما يقرب من 30 أخ ،فماذا لو ذهب الجميع من كل منطقة".


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