» تفاصيل اختطاف "داعش" أطفال سوريا

29 ديسمبر 2018 - 09:33 م

تحت عنوان "أطفال محاصرون في سوريا: أطفال اختطفوا من قبل داعش"، سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الوجه الآخر لتبعات الحرب على سوريا على مدار 8 سنوات.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى قصة "محمود" و"أيوب"، اللذين أصيبا بصدمة شديدة، حيث لم يعودا يعرفان اسم والدتهما، كما أنهما يواجهان مخاطر جديدة مع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وتناولت الصحفية، في تقريرها، قصة طفلين سوريين يعانيان بعد أن قرر والدهما ترك المنزل والانضمام للجماعة الإرهابية.

وقالت الصحيفة، إن الطفلين "أحمد" و"أيوب" يرغبان أكثر من أي شيء آخر في أن يعودا إلى بيوتهما وأن يعانقا أمهما، التي تبعد آلاف الأميال عنهما، كما عبرا عن حلمهما في أن يصبحا لاعبي كرة قدم.

وعلقت الصحيفة: "بعد أن اُختطفا بعد عيد ميلاد أيوب الثالث، أمضيا سنوات عديدة يعيشان في ما يُسمى بالخلافة قبل أن يغلق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وأرسلهما والدهما من الرقة إلى تركيا مع زوجة أبيهما البلجيكية".

وذكرت الصحيفة، أن الطفلين من بين 1200 طفل أجنبي، منهم 10 أطفال بريطانيين، غادروا بعد أن تم طرد "داعش" من الرقة، وبعد أكثر من عام، فشل المجتمع الدولي في إعادتهم إلى الوطن.

واستطردت الصحيفة، "الأطفال يواجهون خطرًا جديدًا وشيكًا وهو إعلان "دونالد ترامب" المفاجئ عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والذي من المرجح أن يشجع تركيا على مهاجمة الزاوية الكرديّة للبلاد التي يحتجز فيها الأطفال".

وأضافت "لا توفر الخيام المصنوعة من القماش المشمع المأوى المناسب مع ظروف الشتاء الباردة والرطبة ولا حرارة الصيف، حرائق الخيام التي تسببها مواقد الطبخ بالبارافين شائعة؛ إحدى هذه الحرائق في يونيو قتلت طفلين صغيرين".