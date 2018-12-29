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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد "2019.. بدون سمنة بدون ضغط بدون سكر " كما ننشر "«السادات».. أحبه معارضوه وندم قاتلوه"، كذلك " ماذا يحدث داخل «الجماعة الإسلامية»؟".
وننشر أيضًا "سر غضب الإخوان من «الجزيرة»"، وكذلك " خريطة العصابات الأجنبية فى مصر «تخصص»"، وأيضًا "«تقنين تعدد الزوجات».. أزمة جديدة".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ بالتفاصيل.. خريطة تمركز الإخوان فى أوروبا وأمريكا
ـ قصة مصحف «فريد الأطرش»: ضاع منه فتنبأ بوفاته
ـ مستشفيات بلا أطباء!.. و«الصحة» على أعتاب أزمة
ـ غلاء«الفول»جنن «العقول».. المدمس«يترفع»على «لقمة الغلابة»
ـ أكل بالمجان.. «غدا وعشا لوجه الله»
ـ 6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائى؟
ـ فواتير الكهرباء «تصعق» الجيوب.. والمسئولية «تائهة» بين المكاتب
ـ دعوة جديدة لإلغاء التربية الدينية.. رد أزهرى - برلمانى
ـ «موسى مصطفى» موحد «الأحزاب».. هل تنجح التجربة؟
ـ تفاصيل الأزمة بين البرلمان والحكومة
ـ «بنتان من مصر»: «هنتجوز بعض ونجيب ولاد وبنات!»
ـ أسباب زيارة الوفد البرلمانى إلى السودان
ـ موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط
ـ أسرار ومآس داخل أروقة محاكم الأسرة
ـ مطالب بعودة منصب وزير الإعلام.. و«الأعلى الإعلام» يرد

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