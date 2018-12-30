"النقد الدولي" تكشف معلومة خطيرة عن "الدولار"

30 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو.



وذكر الصندوق أن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 61.94% من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4% في الربع الثاني. ووفقا لبيانات الصندوق فإن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات هبطت إلى أدنى مستوى منذ أن سجلت 61.27% في الربع الرابع من 2013.

