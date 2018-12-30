عمرو أديب: 1700 مشروع للدولة في 2018

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عمرو أديب
عمرو أديب

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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن الدولة نفذت خلال 2018 عدد ضخم من المشروعات، بلغ عددهم 1704 مشروع، معقبًا: "الرقمين دول مهمين في الاقتصاد، ومش عايزكم تحفظوا غيرهم".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن تكلفة المشروعات التي نفذتها الدولة بلغت 311 مليار، بالإضافة إلى 410 مشروع نفذتهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتابع: "إحنا معدين نص تريليون صرفناهم على مشروعات الدولة في 2018.. ومن حق المواطن ينزل يعدهم، ويدور عليهم".

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