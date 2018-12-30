البنتاجون: العسكريون الأمريكيون ما زالوا يحاربون داعش

30 ديسمبر 2018 - 01:20 ص

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، يوم السبت، أن العسكريين الأمريكيين المخطط لخروجهم من سوريا يواصلون حالياً عملياتهم ضد فلول تنظيم داعش الارهابي.



وقالت المتحدثة باسم الوزراة كارلا جليسون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - " إننا ننفذ عملية متوازنة بهدف سحب القوات، ونتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة عسكريينا وهم يلاحقون المسلحين المتبقين في سوريا".

