جوتيريش: مخاطر العام الماضي ستستمر في 2019

30 ديسمبر 2018 - 01:30 ص

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العالم يخضع لـ "اختبار قوة تحمل" متواصل، وأن المخاطر التي شهدها العام الماضي ستستمر في 2019



وأضاف جوتيريش في رسالته بمناسبة العام الجديد: "في العام الجديد الماضي، أصدرت إنذارا باللون الأحمر، وما زالت المخاطر التي ذكرتها لا تزال قائمة".



وتابع: "هذه أوقات مليئة بالقلق بالنسبة للكثيرين، ويخضع عالمنا لاختبار قوة تحمّل".



وقال إن التغير المناخي "يسير بوتيرة أسرع مما نحن عليه"، مضيفاً أن الانقسامات الجيوسياسية العميقة والتدفق القياسي للمهاجرين الذين يفرون إلى الأمان، يزيدان من الضغط على السكان والحكومات.



وأضاف أن تنامي انعدام المساواة وعدم التسامح وتراجع الثقة، ما زال يمثل تحديا للعالم.



ومع ذلك، قال الأمين العام إنه رغم ذلك يرى سببا للأمل في محادثات وقف إطلاق النار باليمن وفى حكومتي إثيوبيا وإريتريا وفي جنوب السودان.

