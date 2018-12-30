سر "الشنط" الكثيرة التي اصطحبها معه الشحات لـ"مصر" وعلاقتها بالأهلي

30 ديسمبر 2018 - 05:34 ص

كشفت مصادر داخل نادي العين الإماراتي حقيقة انتقال حسين الشحات - لاعب الفريق - بشكل رسمي إلى الأهلي المصري بعد رؤية عدد ضخم من الأمتعة معه بمطار القاهرة التي حضر لها قبل ساعات .



ونفى المصدر صحة انتقال "الشحات" للأهلي ، قائلًا: "بالنسبة لعدد الأمتعة الكبير فهو طبيعي فاللاعب يعيش في الإمارات رفقة عدد كبير من أفراد أسرته وبالتالي حجم الأمتعة يتناسب مع حجم عائلته الذي نعرفه".



فيما نفى الإعلامي زكريا ناصف انتقال الشحات للأهلي ، قائلًا: "نعم الأهلي دخل الصفقة بقوة لكن حجم أمتعة اللاعب لا تدل على شيء .. حسين الشحات في القاهرة في إجازة طويلة من فريقه وليس للانتقال للأهلي ".



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي تقدمه بعرض للعين الإماراتي لضم الشحات.



