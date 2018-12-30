  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:34 ص
بحث متقدم
دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

رانيا يوسف

طليق رانيا يوسف يعلق على فستانها بكلمات نارية

عمرو أديب

تعليق مثير من أديب على ارتباط مصرى بابنة بيل جيتس

صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح؟

الشاب المنتحر

شاب ينتحر بأسوان ويترك رسالة مُبكية .. هذا ما قاله

الشحات

سر "الشنط" الكثيرة التي اصطحبها معه الشحات لـ"مصر" وعلاقتها بالأهلي

أتوبيس الهرم

علاقة تفجير "المريوطية" بإعلان مقتل 40 إرهابيًا

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على الرئيس الروسي لهذا السبب

محمد صلاح

إنجاز جديد لـ"صلاح" في "البريميرليج" خلال 2018

الدولار

"النقد الدولي" تكشف معلومة خطيرة عن "الدولار"

طليق رانيا يوسف يعلق على فستانها بكلمات نارية

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تبرير جديد من "أصالة" عن فستان رانيا يوسف

#

شاهد .. خناقة وتهديدات ببرنامج الإبراشي بسبب "فستان" رانيا يوسف

#

أغرب ما فعلته ابنة "رانيا يوسف" مع زميلها الذي انتقد "الفستان"

#

أول تعليق من طليق رانيا يوسف على أزمة الفستان

محمد مختار

رانيا يوسف

ألمح المنتج محمد مختار - الزوج السابق للفنانة رانيا يوسف - إلى استيائه الشديد من الفستان الذي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز "دير جيست".

وقال "مختار" في تصريحات تلفزيونية: "في المرة الأولى قلت إنني أعجبني ذكاءها في التعامل مع الموقف لأنها اعتذرت ، أما في المرة الثانية فلا تعليق عندي ، يبدو أن لها حسابات خاصة وبالتالي هي الوحيدة التي تُسأل عنها ولست أنا".

وأضاف: "ورغم ذلك فما فعلته لا يقارن بما فعله آخرون ، بدءًا من فنانة سحبت زوجها وقبلته على السجادة الحمراء ، وابن فنان شهير قبل زوجته أكثر من مرة في كل المهرجانات".

وكان مختار علق على الفستان الأول أثناء حلوله ضيفا في برنامج "مساء dmc" أنه تابع الأزمة بشكل دقيق، لكنه لم يتصل برانيا يوسف لأن علاقته بها منقطعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لافتا إلى أنه حرص على الاتصال بابنتيه منها ياسمين ونانسي وطمأنتهم، مؤكدا لهما أن المشكلة ستمر سريعا.

وأضاف مختار أن رانيا يوسف تصرفت بذكاء بعد اعتذارها عن ارتداء الفستان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الإنتاج" يواجه النجوم وديا استعدادًا لـ"بيراميدز"
» وفاة شقيق فنان شهير .. والجنازة بعد قليل
» إليسا تكشف حجم الأضرار التي سببها السرطان لجسدها
» سيدة في الخامسة والستين تصنع المعجزة وتنجب طفلا
» فتاة دافعت عن شقيقها الأصغر فكان مصيرها "الخرطوش"
» شاهد .. فنانة شهيرة تنشر صورتها رفقة ابنتيها بالمسجد النبوي
» نقل فنان شهير للمستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة
» لا يشبع جنسيًا.. وصورني أثناء العلاقة الحميمة
» تطورات جديدة في المغرب بشأن مقتل سائحتين
» ترامب يلغي خطط الاحتفال بالكريسماس لهذا السبب
» كارثة مدوية بشأن استيراد بذور الطماطم

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب