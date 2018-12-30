» إليسا تكشف حجم الأضرار التي سببها السرطان لجسدها

30 ديسمبر 2018 - 08:57 ص

كشفت المطربة اللبنانية "إليسا" عن الأضرار التي حدثت لجسدها جراء إصابتها بسرطان الثدي وما ترتب من نتائج على رحلة العلاج.



وقالت إليسا في لقاء مع برنامج "صار الوقت" المذاع على قناة "MTV" اللبنانية إنها أصبحت في فترة غير قادرة على الغناء بسبب الضغط العصبي الذي حدث لها بعد معرفتها بالإصابة بالسرطان مما أثر على صوتها.



وأضافت: "هناك بعض العلاجات الهرمونية التي سوف تستمر معي لمدة 5 أعوام مقبلة كإجراء روتيني يحدث لكل من تعرضوا لهذا المرض".



واستدركت: "هذا العلاج الهرموني اكتشفت أنه حرمني من الإنجاب لكن لا مشكلة ، فيمكن أن أتبنى طفلًا حين أتزوج".



وتابعت: "بعد استئصال الورم وجزء من الغدد الليمفاوية أصبحت المياه تتجمع في يدي مما سبب ورما بسيطًا سأقوم بإزالته في بروكسل قريبا وسيجري زرع بعض الدهون بدلًا من الغدد الليمفاوية لمنع تجمع المياه مرة أخرى".



