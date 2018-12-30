الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة "بيراميدز"

30 ديسمبر 2018 - 01:41 م

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبلة ضمن مؤجلات الدوري.

ويغيب الرباعي سعد الدين سمير ومحمد نجيب وصلاح محسن وجونيور أجايي، وأحمد فتحي عن مباراة المقبلة بسبب الإصابة.

ويعاني سعد سمير من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بينما يؤدي محمد نجيب برنامجه التأهيلي الأخير للتعافي من غضروف الركبة، فيما يعاني صلاح محسن من مزق في العضلة الضامة، وأخيرًا أصيب فتحي في مباراة الأمس بشد فى العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.