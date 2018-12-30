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السياحة تستقبل أسر المتوفين ومصابى حادث المريوطية

الحياة السياسية

السياحة
السياحة

أمينة عبد العال

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مجلس الوزراء

السياحة

انفجار المريوطية

بالتنسيق مع سفارة فيتنام في القاهرة والسفارة المصرية في هانوي، استقبلت وزارة السياحة صباح اليوم عددًا من أسر السائحين الفيتناميين المتوفين، والمصابين الذين أصيبوا إثر حادث المريوطية الذي وقع مساء الجمعة الماضية.

وكانت السيدة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية بالوزارة في استقبالهم نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ونائب السفير الفيتنامي بالقاهرة، الذي حضر نيابة عن السفير، ونقلت السيدة سامية سامي إلى أسر المتوفين خالص عزاء الوزيرة لهم، ونقلت إلى أسر المصابين تمنيات الوزيرة لهم بالشفاء.

وأكدت أن وزارة السياحة المصرية ستكون مرافقة لهم طوال فترة إقامتهم في مصر وحتى عودتهم مرة أخرى إلى فيتنام، وأنها ستقوم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة لتلبية كل متطلباتهم وتوفير سبل الراحة لهم ولذويهم طوال فترة إقامتهم، كما أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان تلقي المصابين أفضل خدمة طبية وتوفير سبل الراحة لهم حتى مثولهم للشفاء وعودتهم إلى بلادهم.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد التقت السفير الفيتنامي مساء الجمعة الماضية بعد وقوع الحادث، وقامت الوزارة على الفور بالتنسيق مع سفارة فيتنام في القاهرة لترتيب إجراءات وصول أسر المتوفين والمصابين من فيتنام إلى مصر وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية في هانوي .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد توجه فور وقوع الحادث يوم الجمعة الماضية إلى مستشفى الهرم ورافقه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.

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