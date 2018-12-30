وزير حقوق الإنسان وسفير اليمن بملتقى "القوة الناعمة " للسلام العالمي

30 ديسمبر 2018 - 02:14 م

يفتتح سفير الجمهورية اليمنية بمصر محمد على مارم ووزير حقوق الإنسان باليمن، ملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي ودمج الثقافات العربية السبت 12 يناير السادسة مساء بسفارة اليمن والحدث برعايتهم وينفذه وينظمه مبادرة 1000 كاتب بمشاركة المركز الثقافي اليمني بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية.

كما سيشارك المخرج الكبير خالد يوسف والناقد الكبير طارق الشناوي والكاتبة الكبيرة فاطمة ناعوت وسيناقش الملتقي القضايا العربية والنزاعات المختلفة داخل بعض البلاد العربية على رأٍسها دولة اليمن العريقة بتاريخها وحضارتها من خلال دمج الثقافات المختلفة سواء فى الفن أو السينما أو الأدب ومدى تأُثيرها على المجمعات من خلال رصد وتحليل ومحاكاة الواقع العربي وبصفة خاصة الواقع اليمني من خلال الإبداعات الشبابية والتجسيد الفني والسينمائي

وأشار محمود حجاج مؤسس "مبادرة 1000 كاتب" والمدير التنفيذى للملتقي إلى أن اللجنة الإعلامية ستعلن خلال الأيام المقبلة عن شخصيات أخرى مشاركة سواء سياسية أو فنية أو إعلامية وسيعقد الملتقى الأول برعاية الدكتور محمد على مارم السفير اليمني بمصر، بمشاركة الدكتورة عائشة العولقي مدير المركز الثقافي اليمني بمصر.