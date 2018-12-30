  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
طارق عامر محافظ البنك المركزي

مصر تحصل على الشريحة الخامسة من القرض

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

الأرصاد توجه نصائح للمُحتفلين في رأس السنة

البورصة

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه بختام التعاملات

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير: السودان لن يركع

أمير قطر

بلاغ للنائب العام يتهم أمير قطر بالتورط في حادث المريوطية

خاشقجي

"خاشقجي" ضيف احتفال رأس السنة بنيويورك

نهلة عبد العزيز

الإطاحة برئيسة القناة الثانية فى ماسبيرو

السيسي

قرار جديد للرئيس.. تعرف عليه

تعرف على وجبة صدام حسين الأخيرة قبل إعدامه

سر زيارة «شارون» لصدام حسين فور القبض عليه

وزارة المالية

132مليار جنيه عجزًا في الموازنة خلال 4 شهور

أول ظهور لـ"رمضان صبحي" في الأهلي

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. رمضان صبحي في الأهلي

#

« إبراهيم سعدة» يجمع نجلي مبارك وأحمد شفيق

#

بالفيديو.. منى الشاذلي تغني الراب مع أحمد مكي

#

شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"

تدريبات

الاهلى

رمضان صبحى

شارك الثنائي رمضان صبحي ومحمد محمود في مران الأهلي المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بعد انضمامهما للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي قد نجح في استعارة رمضان من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 6 أشهر، فيما ضم مممد محمود من وادي دجلة لمدة 5 مواسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ستاد الدفاع الجوي في مبار مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شرط واحد يمنح "فضل" منصب مدير بطولة الأمم الإفريقية
» سر تحفظ "لاسارتي" على أرضية ملعب التتش
» أول ظهور لـ"رمضان صبحي" في الأهلي
» شاهد .. كيف احتفلت هند صبرى ومحمد صلاح بفوز ليفربول
» تأجيل محاكمة حسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد»
» نجيب وربيعة يؤديان تدريبات منفردة بـ"التتش"
» السودان سيخرج من الأزمة رغم أنف المحاربين
» مشرحة زينهم تستقبل جثة 45 إرهابيًا
» بالصور.. مصرع شخصين فى انهيار عقار بالإسكندرية
» زلزال بقوة 7.1 درجة يهز جزر تالود بوسط إندونيسيا
» ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب