» سر تحفظ "لاسارتي" على أرضية ملعب التتش

30 ديسمبر 2018 - 04:51 م



أعلن المدير الفنى للأهلى الأوروجويانى مارتن لاسارتي التحفظ علي أرضية ملعب التتش وفحصها قبل خوض الفريق الأحمر للمران الأول، وإصلاحها حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة.



وأشاد لاسارتى، بمحمود الخطيب، رئيس النادى، بعد نجاحه فى إدارة المفاوضات معه قبل توليه المسئولية، مؤكدًا أنه سمع قبل مجيئه أن الخطيب أسطورة فى كرة القدم ومن أفضل اللاعبين فى تاريخ القارة الأفريقية، ولكنه استوعب الأمر وصدقه بعد الجلوس معه.



ويقود لاسارتي مران الأهلي لأول مرة استعداداً لمواجهة ببراميدز فى الدورى العام المقرر إقامتها السبت المقبل، والتى ستكون المباراة الأولى للاسارتى على رأس الجهاز الفنى بعد تسلمه المسئولية من محمد يوسف.

