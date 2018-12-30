  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية تُطلق «سند محمد بن سلمان».. تعرف عليه

عربة فول

غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك

إعدام صدام حسين

الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

الأهلي

اتحاد الكرة يصدم جماهير الأهلي

الاعتداء على الصحفيين

نقيب الصيادلة دفع مليون و400 ألف لـ«سحل الصحفيين»

طارق عامر محافظ البنك المركزي

مصر تحصل على الشريحة الخامسة من القرض

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

الأرصاد توجه نصائح للمُحتفلين في رأس السنة

نهلة عبد العزيز

الإطاحة برئيسة القناة الثانية فى ماسبيرو

أمير قطر

بلاغ للنائب العام يتهم أمير قطر بالتورط في حادث المريوطية

بالتنسيق مع سفارة فيتنام والسفارة المصرية في هانوى

وزارة السياحة تستقبل أسر المتوفين ومصابى حادث المريوطية

الحياة السياسية

استقبال اسر المتوفين في وزارة السياحة
السياحة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

السياحة تستقبل أسر المتوفين ومصابى حادث المريوطية

#

"إحنا في موسم العمليات الإرهابية وهتحصل حوادث تاني"

#

وزيرة السياحة تلتقي وفد الشباب الياباني بحضور وزير الآثار

#

السياحة تستضيف مجموعة من الشباب الياباني متضرري الفيضانات


بالتنسيق مع سفارة فيتنام في القاهرة والسفارة المصرية في هانوي، استقبلت وزارة السياحة صباح اليوم عددًا من أسر السائحين الفيتناميين المتوفين، والمصابين الذين أصيبوا إثر حادث المريوطية الذي وقع مساء الجمعة الماضية.

وكان في استقبالهم  سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية بالوزارة نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ونائب السفير الفيتنامي بالقاهرة، الذي حضر نيابة عن السفير، ونقلت السيدة سامية سامي، إلى أسر المتوفين خالص عزاء الوزيرة لهم، ونقلت إلى أسر المصابين تمنيات الوزيرة لهم بالشفاء.

وأكدت  رئيس قطاع الانشطة السياحية، أن وزارة السياحة المصرية ستكون مرافقة لهم طوال فترة إقامتهم في مصر وحتى عودتهم مرة أخرى إلى فييتنام، وأنها ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتلبية كافة متطلباتهم وتوفير سبل الراحة لهم ولذويهم طوال فترة إقامتهم، كما أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان تلقي المصابين أفضل خدمة طبية وتوفير سبل الراحة لهم حتى مثولهم للشفاء وعودتهم الى بلادهم.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد التقت السفير الفيتنامي مساء الجمعة الماضية بعد وقوع الحادث ، وقامت الوزارة على الفور بالتنسيق مع سفارة فييتنام في القاهرة لترتيب إجراءات وصول أسر المتوفين والمصابين من فيتنام إلى مصر وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية في هانوي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد توجه فور وقوع الحادث يوم الجمعة الماضية إلى مستشفى الهرم ورافقه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم
» وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن
» مصرع مساعد مدير أمن المنيا وإصابة 4 أفراد شرطة
» أحمد فتحي يغيب 6 أسابيع
» ترحيب أممي بإعادة انتشار الحوثيين في الحديدة
» فصل مسئول بمصلحة الضرائب لاتهامه بالرشوة
» تأجيل زيارة "عبدالعال" إلى السودان
» اتحاد الكرة يوضح موقفه من "بي إن سبورتس"
» «الداخلية» تتأهب لتأمين رأس السنة الميلادية
» شرط واحد يمنح "فضل" منصب مدير بطولة الأمم الإفريقية
» سر تحفظ "لاسارتي" على أرضية ملعب التتش

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين