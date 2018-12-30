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"الصحة": الانتهاء من 75 ألفًا و473 عملية جراحية بقوائم الانتظار

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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

وكالات حنان حمدتو

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المستشفيات

قوائم الانتظار

هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من 75 ألفًا و473 عملية جراحية من الحالات المسجلة سواء على الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن 15300 أو المستشفيات التي تقوم بتسجيل بيانات المريض لقوائم الانتظار، منذ بداية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات.

واضاف خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن عمليات قسطرة القلب بلغت 41 ألفًا و394 عملية، وجراحات القلب المفتوح بلغت 8329 عملية، كما تم الانتهاء أيضاً من 2610 حالات جراحة أورام، و3456 حالة عظام، و16 ألفًا و19 رمد، و2794 جراحة مخ وأعصاب، و677 زراعة قوقعة، و98 زراعة كبد، بالإضافة إلى 96 حالة زراعة كلى.

وأشار مجاهد، إلى أن إجمالى عدد المستشفيات المشاركة في القضاء على قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا، أجرت 48 ألف عملية من إجمالى العمليات التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعة للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، و2 مستشفى تابعين للمجتمع المدنى.

جدير بالذكر، أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، وتقدم الخدمة العلاجية للمريض على أعلى مستوى علاجى عاجل وفقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300، الذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، فضلاً عن الموقع الإلكتروني http://wl.smcegy.com :

ويذكر أن المبادرة تقوم على 9 تخصصات طبية حرجة، وهي: القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.


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