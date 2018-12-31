5 ملايين يورو تعويضات خسائر الألعاب النارية

ذكرت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الأحد، أن حجم الإنفاق على الألعاب النارية في ليلة رأس السنة في فيينا يبلغ 6.2 مليون يورو.
وأوضحت شبكة «أو أر إف» النمساوية، أن إطلاق الصواريخ والألعاب النارية في احتفالات رأس السنة ليس مسموحا به في كل المناطق، كما أن هناك أنواعا محظور استخدامها من الألعاب النارية الخطرة.
وذكر موقع صحيفة «أوسترايش» أن شركات التأمين في فيينا تدفع سنويا حوالي 5 ملايين يورو كتعويضات للخسائر التي تسببها الألعاب النارية والصواريخ في رأس السنة.
ونقل الموقع عن الشرطة النمساوية تحذيرها من خطورة هذه الألعاب، كما نقل تحذيرات مماثلة من الأطباء من إصابات قد يتعرض لها مستخدمو هذه الألعاب، وأشار إلى أن الغرامات المالية على المخالفين سوف تصل هذا العام إلى 3600 يورو.