  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:02 ص
بحث متقدم
ريهام سعيد

ريهام سعيد تعترف على الهواء إصابتها بهذا المرض

انتشار واسع لحملة مقاطعة فواتير الكهرباء والمياه بالمحافظات

بشرى سارة من "الكهرباء" للمواطنين بشأن الفواتير

سد النهضة

ماذا قال عمرو أديب عن تأجيل بناء سد النهضة؟

الدولار

خبير يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار بـ2019

حالة الطقس تتسبب فى تصدعات بعقار بالإسكندرية

«الأرصاد»: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "صلاح" و"فيرمينيو"

السفير الفيتنامي لدى مصر، دو هوانج لونج

تفاصيل جديدة عن حادث المريوطية

حزب النور

تفاصيل المؤتمر السنوي لحزب «النور» الذي عقده بعيدًا عن الأعين

المصريون في منزل ارطغرل

«برهامي» يحذر مجددًا من مشاهدة «أرطغرل»

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

في رأس السنة بفيينا..

5 ملايين يورو تعويضات خسائر الألعاب النارية

عرب وعالم

بالصور.. ألعاب نارية في مسيرات ليلية حاشدة بالمنوفية
بالصور.. ألعاب نارية في مسيرات ليلية حاشدة بالمنوفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيطاليا تدعم الـ«أونروا» بـ 4 ملايين يورو

#

4 ملايين يورو.. فاتورة "احتجاجات السبت" في فرنسا

#

البرلمان يلاحق تجار «الألعاب النارية»

#

"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 610 ملايين يورو

ذكرت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الأحد، أن حجم الإنفاق على الألعاب النارية في ليلة رأس السنة في فيينا يبلغ 6.2 مليون يورو.
وأوضحت شبكة «أو أر إف» النمساوية، أن إطلاق الصواريخ والألعاب النارية في احتفالات رأس السنة ليس مسموحا به في كل المناطق، كما أن هناك أنواعا محظور استخدامها من الألعاب النارية الخطرة.
وذكر موقع صحيفة «أوسترايش» أن شركات التأمين في فيينا تدفع سنويا حوالي 5 ملايين يورو كتعويضات للخسائر التي تسببها الألعاب النارية والصواريخ في رأس السنة.
ونقل الموقع عن الشرطة النمساوية تحذيرها من خطورة هذه الألعاب، كما نقل تحذيرات مماثلة من الأطباء من إصابات قد يتعرض لها مستخدمو هذه الألعاب، وأشار إلى أن الغرامات المالية على المخالفين سوف تصل هذا العام إلى 3600 يورو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "شوبير": حسين الشحات قريبًا جدًا في الأهلي
» حقيقة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك
» محافظ الغربية يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح وأسرته
» غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك
» امرأة تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو
» مسيحيون يقاضون "المفتي" بسبب فتوى مثيرة
» علاقات ودية جمعت "صدام" وحراسه الأمريكيين: ودعوه بالبكاء
» تركيا: سنلجأ لكل الآليات الدولية في قضية خاشقجي
» "الصحة": توزيع«كبسولات» منع الحمل بالمجان
» شاهد.. إنقاذ طفل بأعجوبة من أمام القطار بسوهاج
» رحيل «رجل الطيب» عن مشيخة الأزهر

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين