«الأرصاد»: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

31 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد طقس شديد البرودة ليلًا مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وإنه مقارنة بأوروبا وأمريكا فأن أجمل أجواء العالم موجودة حاليًا في مصر خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، مناشدًا المواطنين بإرتداء الملابس الثقيلة ليلًا.

