«الأرصاد»: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد طقس شديد البرودة ليلًا مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وإنه مقارنة بأوروبا وأمريكا فأن أجمل أجواء العالم موجودة حاليًا في مصر خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، مناشدًا المواطنين بإرتداء الملابس الثقيلة ليلًا.
وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك أمطار خفيفة على أقصى الساحل الشمالي الغربي ناحية السلوم سيدي براني، مرسى مطروح، تصل خفيفة للإسكندرية غدًا.
وأكد أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الإنحاء، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة من 13-5 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء.