هذا ما قاله الرئيس البرازيلي بشأن نقل سفارتهم للقدس

31 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو أبلغه أن مسألة نقل سفارة بلاده إلى القدس "مسألة وقت ليس إلا".



وحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، لفت نتنياهو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشيء ذاته، ونقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس لاحقاً.



وأضاف نتنياهو أن الرئيس بولسونارو قبل دعوته لزيارة إسرائيل في الأشهر القادمة، ووعد أنه سيأتي قبل مارس/آذار 2019.



وقال: "س نستقبله بنفس الترحاب والروح الأخوية كما تم استقبالنا".



وأشار نتنياهو خلال لقائه ممثلي الجاليات اليهودية في البرازيل إلى أن إسرائيل تولي هذه الدولة أهمية كبيرة.



وأوضح أنه و"بولسونارو" اتفقا على أن تزور بعثات برازيلية مختصة خلال الأشهر القادمة إسرائيل لدراسة وتقييم أوجه التعاون مع برازيليا في مجالات الأمن والدفاع والزراعة والمياه وجميع الصناعات الأخرى.



ومساء الجمعة، التقى بولسونارو في العاصمة برازيليا، نتنياهو، في مستهل زيارة يجريها الأخير إلى البرازيل تستمر ستة أيام.



والسبت ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية (غير حكومية)، أن بولسونارو، قال لنتنياهو إنه "يتعرض لضغوط من الدول العربية للامتناع عن نقل السفارة للقدس".



وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعد بولسونارو، خلال حملته الانتخابية، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.



ولاقى وعد بولسونارو رفضًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، ودعت كل من السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، البرازيل إلى التراجع عن هذا القرار.



وأعلنت جامعة الدول العربية، عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، قبل نحو أسبوعين، تشكيل وفد لمقابلة مسؤولي البرازيل، لوقف أي قرار يمس وضع القدس الفلسطينية المحتلة.



وأوعزت الجامعة العربية إلى السفراء العرب لدى البرازيل التحرك دبلوماسيًا وسياسيًا لإبلاغ رسالة الجامعة بهذا الخصوص.

