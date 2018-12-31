بشرى سارة من "الكهرباء" للمواطنين بشأن الفواتير

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عقب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء عن معدل استخدامهم، قائلًا إن هذا الأمر قد يكون ناتجًا عن خطأ العامل البشري، بسبب قلة عدد قراء العدادات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة استدركت هذه المشكلة، ثم وضعت بعض الحلول لها، مشيرًا إلى أن هناك خطة موضوعة للتحول من العدادات التقليدية إلى عدادات أكثر تكنولوجية وبعيدة عن التدخل البشري.
وأشار إلى أن من هذه الخطوات، طرح العدادات مسبقة الدفع، معقبًا: «بدأنا في تركيب هذه العدادات وتوسعنا في الأمر، حتى وصلنا إلى تركيب 6.7 مليون عداد، ومعظم الذين تحولوا إلى هذه العدادات وجدوا فيها راحة كبيرة».
وتابع أنه فيما يتعلق بالعدادات التقليدية، تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لقراءة العدادات، مضيفًا: «هذه الشركة لم تغط كل المناطق حتى الآن، لكنها بالتدريج ستصل إلى كل الأماكن، حتى نقضي على مشكلات نقص قراء العدادات».


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