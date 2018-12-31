» "شوبير": حسين الشحات قريبًا جدًا في الأهلي

31 ديسمبر 2018 - 01:40 ص

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة أون سبورت، إن حسين الشحات المحترف في صفوف العين الإماراتي، اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.



وأضاف "شوبير" أن نادي العين الإماراتي أكمل عدد اللاعبين المحترفين في صفوفه بعد تعاقده مع اللاعب المالي حامد دومبيا.

