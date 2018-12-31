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"شوبير": حسين الشحات قريبًا جدًا في الأهلي

الرياضة

حسين الشحات
حسين الشحات

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة أون سبورت، إن حسين الشحات المحترف في صفوف العين الإماراتي، اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وأضاف "شوبير" أن نادي العين الإماراتي أكمل عدد اللاعبين المحترفين في صفوفه بعد تعاقده مع اللاعب المالي حامد دومبيا.
ولفت "شوبير" إلى أن الشحات أكد للمقربين منه، أنه لن يعود إلى الإمارات مرة أخرى وأنه اقترب بقوة من الأهلي.


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