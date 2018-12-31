مفاجأة وراء عدم زواج "شريف مدكور" حتى الآن

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي "شريف مدكور" أسباب عزوفه عن الزواج حتى الآن ، مؤكدًا أنه خطب قبل ذلك من أسر محترمة 3 مرات لكنه لم يوفق .
وقال "مدكور" خلال لقائه مع برنامج "كلام ستات" المذاع على فضائية "أون إي" : "شخصيتي الشرقية التي تتسم بالدكتاتورية وراء فشلي في علاقاتي .. طباعي شرقية جدًا وأتمسك بوجهة نظري التي أراها صحيحة".
وأضاف: "أنا شخص منضبط وملتزم بكل شيء وأتمسك برأيي وأحب مناقشة جميع الأمور وبالتالي التعامل معي صعب جدا وهذا سبب فشلي في تكليل علاقاتي بالنجاح ".
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