مفاجأة وراء عدم زواج "شريف مدكور" حتى الآن

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شريف مدكور
شريف مدكور

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شريف مدكور

عدم زواج شريف مدكور

كشف الإعلامي "شريف مدكور" أسباب عزوفه عن الزواج حتى الآن ، مؤكدًا أنه خطب قبل ذلك من أسر محترمة 3 مرات لكنه لم يوفق .

وقال "مدكور" خلال لقائه مع برنامج "كلام ستات" المذاع على فضائية "أون إي" : "شخصيتي الشرقية التي تتسم بالدكتاتورية وراء فشلي في علاقاتي .. طباعي شرقية جدًا وأتمسك بوجهة نظري التي أراها صحيحة".

وأضاف: "أنا شخص منضبط وملتزم بكل شيء وأتمسك برأيي وأحب مناقشة جميع الأمور وبالتالي التعامل معي صعب جدا وهذا سبب فشلي في تكليل علاقاتي بالنجاح ".

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