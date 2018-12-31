  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
إسرائيل : سنحت لنا فرص لقتل بشار.. ولم نفعل

إسرائيل: سنحت لنا فرص لقتل بشار.. ولم نفعل

جمال خاشقجي

فيديو جديد يظهر نقل جثة خاشقجى لمنزل القنصل

دوللي شاهين تقررعدم التعرى بمصر

حبس الفنانة دوللى شاهين سنة

الأهلى وبيراميدز

"الحكام" فى ورطة بسبب مباراة بيراميدز والأهلي

المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

أبو العلا ماضي : محمود عزت " كاهن المعبد"

أبو العلا ماضي: محمود عزت "كاهن المعبد"

أول فريق نسائي لكرة القدم

بالمنيا.. أول فريق نسائي لكرة القدم

هند صبري

رد فعل هند صبرى بعد فوز محمد صلاح على أرسنال

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

صلاح

"كلوب" يوبخ مدافع "أرسنال" الذي أساء لصلاح بكلمات نارية

طلب إحاطة لتذبذب الكهرباء ونقص سيارات الإطفاء بالمنطقة الصناعية

آخر الأخبار

برلماني
برلماني

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"صحة النواب" تناقش 21 طلب إحاطة الأسبوع المقبل عن تراجع الخدمات الصحية

#

اندلاع حريق داخل جراج سيارات بفيصل

#

16 طلب إحاطة لوزارة البيئة بسبب القمامة

#

حريق داخل مصنع للبلاستيك بالإسكندرية

البرلمان

طلب احاطة

القاهرة الجديدة

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن دائرة القاهرة الجديدة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور المهندس مصطفى مدبولى الخاص بسوء مستوى وضعف الخدمات من مركز إطفاء مجهز بسيارات إطفاء حديثة وتذبذب الكهرباء وانقطاع المياه بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر.

ووجه حجازى فى طلبه رسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مفادها بأن الحكومة تركز على زيادة حجم المنطقة الصناعية بمدينة بدر مما ترتب عليه إنشاء وتحويل كثير من المصانع غير المرخصة بمنطقة وسط البلد لإقامة مصانعهم بمدينة بدر، لكن مع مرور الأيام ونتيجة زيادة المصانع بالمدينة وكذلك نزوح العديد من المواطنين للسكن بالمدينة وضح بما لا يدعو مجالا للشك أن البنية التحتية للمدينة ليست صالحة للوضع الحالي للمنطقة الصناعية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. آخر فرصة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية
» "هاتلي فسيخ".. تحرج الإبراشي على الهواء
» ماتت طفلتها .. بينما هي مشغولة بـ"الفيس بوك"
» تعرف على آخر كلمات قالها المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الحكم
» إجراء جديد ضد "منزل الرعب" بأمريكا
» موظف بـ"ماكدونالدز" يقدم نصائح للزبائن: لا تشتري هذه الأشياء
» تعرف على أعلى فيلم حقق إيرادات في 2018 .. وأقل فيلم حقق 4 آلاف جنيه
» فنان شهير يظهر متخفيا بعد فضيحة التحرش
» "شوبير": حسين الشحات قريبًا جدًا في الأهلي
» حقيقة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك
» محافظ الغربية يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح وأسرته

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين