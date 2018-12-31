ريهام سعيد تدعم محمد رمضان ضد بشرى

31 ديسمبر 2018 - 10:14 ص

تضامنت الإعلامية ريهام سعيد، مع الفنان محمد رمضان في أزمته مع الفنانة بشرى، بعد أن هاجمته الأخيرة خلال فيديو كليب" كوبرا".

وقالت "سعيد" من خلال برنامج "صبايا" المذاع علي فضائية "الحياة"، إنها ضد أي شخص يعلن عداءه لزميله، ففي النهاية هم يعملون في مجال واحد .

وأضافت "سعيد"، عن أزمة "رمضان" و"بشرى": "إنتي مش بتحبيه مفيش مشكلة، لكن مينفعش تعبري عن ده، لأن ليه جمهور عام، وهتأثري فيه ضده، وإحنا في الأخر زملاء".

وعاتبت "سعيد" كلا من الفنانة داليا البحيري ودرة، مؤكدة أنهن لا يحبونها ويسبونها من خلال صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالرغم من ذلك فهي لا ترد عليهم.