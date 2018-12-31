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المتحدث العسكري:

خبير فى جراحة الأعصاب بالمركز الطبى العالمى 11 يناير

الحياة السياسية

المتحدث العسكري
المتحدث العسكري

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المتحدث العسكرى

طبي

المركز الطبي

عالمى

أعلن المتحدث الرسمي العسكري محمد سمير، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المركز الطبى العالمى، يستضيف الخبير السويدى الأستاذ الدكتور تيت ران، خبير علاج أورام المخ وقاعدة الجمجمة والغدة النخامية وعيوب تمددات الأوعية الدموية المخية وآلام العصب الخامس بدون جراحة باستخدام أحدث جهاز مشرط أشعة جاما نايف وذلك فى الفترة من 11 إلى 18 يناير 2019.

ويتم استقبال الحالات بالعيادة التحضيرية من السبت للأربعاء من الساعة 9 ص – 2 م .

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