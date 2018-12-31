قتلى وعشرات المفقودين بانفجار في روسيا

31 ديسمبر 2018 - 10:46 ص

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الإثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في مدينة ماجنيتوغورسك، الواقعة في منطقة الأورال الروسية.

وقال أوليج كليموف، حاكم منطقة شيليابينسك حيث تقع المدينة الصناعية، إنه "تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، بينما قتل ثلاثة أشخاص آخرين".

وأضاف أن "مصير 79 شخصا آخرين غير معروف"، موضحا أن الشرطة تعمل لمعرفة أماكنهم.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الطوارئ أن أضرارا لحقت بـ48 شقة وإن 110 أشخاص كانوا يقطنون هذا العقار، مضيفة "تم إجلاء 16 شخصا".

وأوضحت وكالة الطوارئ على موقعها الإلكتروني أن جزءا من العقار انهار نتيجة انفجار غاز طبيعي.

وتابعت أن 196 رجل إنقاذ موجودون في الموقع.

وكشفت وسائل إعلام في المدينة، الواقعة على بعد 1700 كيلومتر شرقي موسكو في جنوب الأورال، أنه يمكن سماع صيحات الاستغاثة من أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت تقارير بأن الانفجار وقع الساعة السادسة صباح تقريبا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) بينما كان كثير من السكان نائمين.