  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
إسرائيل : سنحت لنا فرص لقتل بشار.. ولم نفعل

إسرائيل: سنحت لنا فرص لقتل بشار.. ولم نفعل

جمال خاشقجي

فيديو جديد يظهر نقل جثة خاشقجى لمنزل القنصل

دوللي شاهين تقررعدم التعرى بمصر

حبس الفنانة دوللى شاهين سنة

الأهلى وبيراميدز

"الحكام" فى ورطة بسبب مباراة بيراميدز والأهلي

المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

المغامسي: ولي العهد أفضل الناس

أبو العلا ماضي : محمود عزت " كاهن المعبد"

أبو العلا ماضي: محمود عزت "كاهن المعبد"

أول فريق نسائي لكرة القدم

بالمنيا.. أول فريق نسائي لكرة القدم

هند صبري

رد فعل هند صبرى بعد فوز محمد صلاح على أرسنال

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

صلاح

"كلوب" يوبخ مدافع "أرسنال" الذي أساء لصلاح بكلمات نارية

قتلى وعشرات المفقودين بانفجار في روسيا

عرب وعالم

انفجار مصنع عسكري في روسيا
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وفاة بطلة روسيا بطريقة بشعة .. والسبب "موبايل"

#

النمسا تعتقل ضابطا بالجيش بسبب روسيا

#

غرق طفلين وفقدان 16 مهاجرًا قبالة السواحل المغربية

#

أمريكا تضع أعينها على غاز مصر في "المتوسط"

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الإثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في مدينة ماجنيتوغورسك، الواقعة في منطقة الأورال الروسية.

وقال أوليج كليموف، حاكم منطقة شيليابينسك حيث تقع المدينة الصناعية، إنه "تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، بينما قتل ثلاثة أشخاص آخرين".

وأضاف أن "مصير 79 شخصا آخرين غير معروف"، موضحا أن الشرطة تعمل لمعرفة أماكنهم.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الطوارئ أن أضرارا لحقت بـ48 شقة وإن 110 أشخاص كانوا يقطنون هذا العقار، مضيفة "تم إجلاء 16 شخصا".

وأوضحت وكالة الطوارئ على موقعها الإلكتروني أن جزءا من العقار انهار نتيجة انفجار غاز طبيعي.

وتابعت أن 196 رجل إنقاذ موجودون في الموقع.

وكشفت وسائل إعلام في المدينة، الواقعة على بعد 1700 كيلومتر شرقي موسكو في جنوب الأورال، أنه يمكن سماع صيحات الاستغاثة من أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت تقارير بأن الانفجار وقع الساعة السادسة صباح تقريبا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) بينما كان كثير من السكان نائمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. آخر فرصة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية
» "هاتلي فسيخ".. تحرج الإبراشي على الهواء
» ماتت طفلتها .. بينما هي مشغولة بـ"الفيس بوك"
» تعرف على آخر كلمات قالها المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الحكم
» إجراء جديد ضد "منزل الرعب" بأمريكا
» موظف بـ"ماكدونالدز" يقدم نصائح للزبائن: لا تشتري هذه الأشياء
» تعرف على أعلى فيلم حقق إيرادات في 2018 .. وأقل فيلم حقق 4 آلاف جنيه
» فنان شهير يظهر متخفيا بعد فضيحة التحرش
» "شوبير": حسين الشحات قريبًا جدًا في الأهلي
» حقيقة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك
» محافظ الغربية يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح وأسرته

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين