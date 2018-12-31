"العين" الإماراتي يصدم مسئولي الأهلي

31 ديسمبر 2018 - 10:47 ص

أعلن نادي العين الإماراتي، تمسكه بجميع خدمات لاعبيه الأجانب حتى نهاية الموسم، وهو ما يعني رفضه انتقال حسين الشحات للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال غانم الهاجرى، رئيس النادى فى تصريحات للموقع الرسمى: "كشوفات العين تضم خمسة لاعبين أجانب فى الوقت الحالى، ولا توجد أى نية للتغيير حتى نهاية الموسم، ونعمل على توفير الاحتياجات المستقبلية وكافة المعطيات المرتبطة بعامل الاستقرار وفقاً لتقرير الجهاز الفني".

وأضاف الهاجرى، الواقع يؤكد أن نادى العين شامخ بقيادته وكبير بجماهيره، ولا يمكن أن يتوقف على ذهاب مجلس إدارة شركة ولا جهاز فنى ولا أى لاعب أجنبى أو مواطن، لذا يتوجب علينا منح فريق العمل الثقة المطلوبة والدعم اللازم فى مساعيه الجادة لتوفير احتياجات الجهاز الفنى ومتطلبات المرحلة المقبلة".

ودخل النادى الأهلي فى مفاوضات مع العين للحصول على خدمات حسين الشحات لاعب منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقدم الأهلي عرضاً رسمياً بلغت قيمته 3.5 مليون دولار.