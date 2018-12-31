» انقضاء دعوى حبس زوجة الحضري شهرًا

31 ديسمبر 2018 - 11:05 ص

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار كمال مسعود بإلغاء حكم حبس زوجة حارس مرمى المنتخب عصام الحضري السابق شهرًا بتهمة سب ضابط شرطة، وانقضاء الدعوى للتصالح بعدما تنازل الضابط عن القضية.

كانت محكمة جنح مدينة نصر قضت سابقًا بحبس صابرين رضا زوجة عصام الحضري حارس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق لمدة شهر في قضية سب وقذف النقيب محمد عطوفي من مباحث قسم أول مدينة نصر .

كان الضابط قد حرر محضرًا حمل رقم 26042 لسنة 2012 جنح أول مدينة نصر يتهم فيه صابرين بسبه وإهانته أثناء تأدية عمله، وهو ما أسفر عن قرار حبسها لمدة شهر قبل أن تقوم بالطعن على القرار.

وقال الضابط في المحضر، إنه فوجئ بسيدة لم يكن يعرفها توجه له السباب أثناء تحريره مخالفة ضدها لوقوفها بشكل خاطئ أمام مول سيتي ستارز.