اتهام جديد يلاحق وزيرة الصحة بعد أزمة "الصيادلة"

اتهم كرم كردي، المرشح على مقعد نقيب الصيادلة، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بالتهرب من مقابلته قائلا: "إنه حاول لقاءها أكثر من مرة و"تهربت" -حسب قوله- موضحاً أنها لا تريد الزج بنفسها في مشكلة النقابة.

وأضاف "كردي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد نص في القانون بتدخل وزيرة الصحة، ولكن هناك مسئولية تقع على عاتقها لأن هذا القطاع يخصها.

وتابع أن هناك حاليا مجلسين للنقابة، أحدهم شرعيًا وآخر غير شرعي، والنقابة ابتعدت كثيرًا عن المهنية ودورها في رفع أداء الصيادلة، موضحًا أن النقيب محيي عبيد، عزل 7 أشخاص لأسباب شخصية.

ولفت إلى أن الصيادلة كانوا قد انتخبوا محيي عبيد منذ أربعة سنوات، وكان من المفترض أن تكون هناك انتخابات في مارس المقبل، ولكن "عبيد"، أشاع بين النقابات الفرعية أنه لن يكون هناك انتخابات، الأمر الذي وجد هوى لدى بعض رؤساء هذه النقابات الذين انتهت ولايتهم ومازالوا مستمرين في مناصبهم.

وكشف أنه أعطى رشاوى انتخابية للنقباء الموالين له، وكل هذا موجود بإثباتات، وأحد الصيادلة حاول التحدث فتم التعدي عليه، و"كان هيتدبح".

وشدد على أن هناك أكثر من 230 ألف صيدلي، ولابد من الحديث عن الأعداد الكبيرة للصيادلة، مشيرا إلى أنه في العالم كله كل 5 آلاف فرد لهم صيدلي واحد، ولكن في مصر هناك صيدلي مقابل كل 500 شخص، ويجب عمل دراسة على احتياجات السوق من الصيادلة، لافتا إلى أن عدد الصيادلة خلال العامين المقبلين سيكون أكبر من عدد الأطباء، معقبا: "شيء مضحك".

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