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مستقبل وطن: السيسى أطلق 3 مبادرات تاريخية 2018 للحفاظ على صحة المصريين

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المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن
المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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أكد المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة أن حكومة المهندس مصطفى مدبولى أجرت 3 مبادرات  تاريخية للحفاظ على صحة المصريين بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2018.

وأضاف الهوارى فى تصريحات صحفية له اليوم أن هذه الحملات تتمثل فى حملة 100 مليون صحة والتى بدأت قبل شهور قليلة وهى الآن فى مرحلتها الثانية ويتم استكمالها فى عام 2019 وتهدف لفحص وإجراءا التحاليل لكافة المواطنين فى مختلف المحافظات بالإضافة لصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته بذلك المرض .

وأوضح الهوارى أن ثانى هذه الحملات هو حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بهدف الكشف عن المرض لدى السيدات فى مختلف المحافظات وبدء العلاج لهن بالمجان حيث استفاد منه حتى الآن 23 ألف سيدة وفقا للتصريحات الرسيمة الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .

وأشار الهوارى إلى أن الرئيس السيسى كلف خلال عام 2018 وزارة الصحة بضرورة الإنتهاء من قوائم الانتظار الموجودة بالمستشفات  تحت مسمى " مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة" مضيفا أنه تم لانتهاء من 45 ألف و717 عملية جراحية بدعم من البنك المركزى وذلك فى المرحلة الأولى .


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