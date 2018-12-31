» الأرصاد: "إحنا أحسن من أوروبا وأمريكا"

وجه الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين للاحتفال برأس السنة بسلام، قائلا: "احتفلوا واستمتعوا بهذا اليوم الجميل".



وقال "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنه على رغم انخفاض درجات الحرارة على معظم المحافظات خلال الساعات الأولى من النهار والأخيرة من الليل، إلا أن الجو في مصر يعتبر الأفضل في العالم، معقبًا: "إحنا أحسن من أوروبا وأمريكا".



وحذر قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، خصوصًا القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، ناصحًا المسافرين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة خلال انخفاض مستوى الرؤية .



وعن حركة الملاحة، أكد رئيس هيئة الأرصاد، أن البحر الأحمر في أغلب أوقاته يكون مضطربًا، إلا أنه في هذه الأوقات مستقر ويسمح بكل الأنشطة البحرية .

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