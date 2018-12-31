بلاغ يتهم "برهامي" بإثارة الفتنة الطائفية

31 ديسمبر 2018 - 12:35 م

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، اتهمه بإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أقباط مصر من خلال فتواه الصادرة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" التي حرم فيها تهنئة الأقباط بأعيادهم ووصف تلك التهنئة بأنها أشر من شرب الخمر وارتكاب الزنا.

وقال محمود في بلاغه الذي حمل رقم 7990 لسنة 2018 بلاغات محامى عام إن ياسر برهامى لا يحمل ترخيصًا من دار الإفتاء المصرية بمزاولة الفتوى وأن فتواه بتحريم تهنئة الأقباط تؤجج المشاعر ضد الأقباط وتثير الفتنة الطائفية بين جناحي الوطن الواحد، وهو ما يؤدى إلى إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والإضرار بمصالحها العليا وأمنها القومي في ظل المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف الدولة المصرية ومواطنيها.

وأضاف محمود في بلاغه أن بعض المتشددين ممن ينتمون للتيار السلفى الذي يشغل فيه ياسر برهامى مكانًا بارزًا يتلقون تلك الفتاوى الشاذة ويرتكبون أعمال عنف ضد الأقباط وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة السابقة.

وأكد محمود في بلاغه أن الجرم الذي ارتكبه المقدم ضده البلاغ مؤثم قانونًا بموجب نص المادتين 98 و160 من قانون العقوبات المصرى، كما أنه يعد متشاركا مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وهى جماعة الإخوان.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة في وقائع البلاغ وإصدار أمر ضبط وإحضار لياسر برهامى لارتكابه جريمة التحريض على أقباط مصر وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وطالب أيضًا بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.