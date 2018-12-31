"طولان" يجهز لاعبه الجديد لموقعة الزمالك بالدورى

31 ديسمبر 2018 - 01:08 م

يجهز حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندري، اللاعب أحمد نبيل "مانجا" لاعب الوسط المنضم حديثًا للفريق، للمشاركة فى مباراة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالدوري.

وشارك "مانجا" الأيام الماضية بقوة فى التدريبات للحصول على ثقة "طولان" مبكرًا والمشاركة فى المباريات المقبلة.

وكان اللاعب انتقل من صفوف سموحة للاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويحق له المشاركة بدءًا من أول من يناير.