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الإعدام لعاطل والمؤبد لآخر قتلا صديقهما لسرقته

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شيماء السيد

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جنايات

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بمعاقبة حسين فرج حسن عاطل، بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد للمتهم كريم كمال بسيوني والشهير بكريم لؤمة لاتهامهما  بقتل سائق صديقهما لسرقته.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة في واقعة مقتل سائق يقود مركبة بخارية "توك توك"، عن أن المتهمين تربطهما به علاقة صادقة، ونجحا في استدراجه إلى منطقة خالية من السكان لسرقته، ولكنه عندما قاومهما أجهرا عليه بسلاح أبيض سكين, قاصدين قتله.

ووجهت النيابة بأمر الإحالة  لكل من حسين فرج حسن، 18 عامًا، كريم كمال بسيوني سليمان، 18 عامًا، وآخر مجهول تهمة قتل سعد أحمد فهمي غريب، سائق «توك توك»، عمدًا مع سبق الإصرار لسرقته بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه مستغلين صداقته للأول فأعدوا لتنفيذ ذلك الغرض أسلحة بيضاء واستدرجه أولهم بحيلة منه بحجة توصيلهم لإحدى المناطق النائية ومتى وصلوا لمنطقة خلت من السائلين حتى اطمأنت نفوسهم الإجرامية فأشهر الثاني سلاحه في وجهه لسرقة مركبته البخارية، وما أن رفض الانصياع لهما حتى انقضا عليه بأسلحتهما طاعنين إياه في مواضع متفرقة من جسده قاصدين قتله وشرعوا في سرقة التوك توك الخاص المجني عليه إلا أنها  تعطلت.

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