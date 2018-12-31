استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ

31 ديسمبر 2018 - 02:16 م

أعلنت الفاتيكان من دون توضيحات الإثنين استقالة المتحدث باسمه الأمريكي جريج بوركي ومعاونته الإسبانية بالوما جارسيا أوفيخيرو وتعيين متحدث بالوكالة.

وقال الكرسي الرسولي في بيان: إن البابا فرنسيس "قبِل استقالة مدير ونائبة مدير مكتب إعلام الفاتيكان جريج بوركي وبالوما جارسيا أوفيخيرو، وعين أليساندرو جيزوتي مديرا بالوكالة".

وأوضح أن "جيزوتي كان يشغل حتى الآن منصب منسق (الحسابات) على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام".