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وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

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وزير التعليم العالي خلال الاجتماع
التعليم العالي

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عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا اليوم الأحد برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. عماد حجازي المدير التنفيذي للصندوق، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزارة، وذلك بمقر الوزراة.
فى بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي على دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تمويل المشروعات البحثية المرتبطة بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية المختلفة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر.
وأشار الوزير إلى ضرورة تذليل العقبات التى تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، موضحًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.
وأعلن المجلس عن إطلاق دورة جديدة من برنامج مراكز التميز العلمي، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
ووافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات في إطار برامج الأبحاث الأساسية والتطبيقية، وإعادة التوطين، ودعم الأبحاث، وشباب الباحثين، والإبتكار، وتلبية إحتياجات المجتمع، وأستاذ لكل مصنع، والصحة، ومشروعات ضمن إتفاقية PRIMA، وبرنامج التعاون المصري الياباني.
ومن جانبه استعرض د. عماد حجازي الخطة التنفيذية للصندوق خلال عام 2019 والتي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك بمشاركة العلماء والباحثين من مراكز البحوث والجامعات، والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة من رجال الصناعة والغرف الصناعية والتجارية، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتدريب العاملين ورفع جودة المنتجات لزيادة التنافسية على المستوى القومي والدولي.


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