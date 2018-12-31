ضبط 5 متهمين بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها

31 ديسمبر 2018 - 05:45 م

ألقى قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للأمن العام، القبض على 5 مسجلين خطر، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص والإتجار فيها وإدارة ورشة لتصنيعها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء سليم، بإحالته للنيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق مع المتهمين.

ويأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف العناصر الإجرامية، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، فقد وجّه قطاع الأمن العام حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتي البحث الجنائى بمديريتى أمن أسيوط وقنا، وأسفرت جهودها عن ضبط المتهمين "محمد.ش.م" له معلومات جنائية، و"وجيه ك.ف"، بحوزتهما 12 فردا محليا، و30 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تحت ستار أنهما باعة جائلين للمفروشات.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتعاملهما فى بيع الأسلحة النارية مع المتهمين "عبدالمحسن.س.ع"، و"مخلوف.ع.ع" السابق اتهامه في 7 قضايا "قتل عمد، وشروع في قتل، ومخدرات"، واستهدف قطاع الأمن العام المتهم الأول بالإشتراك مع مديرية أمن قنا، حيث تمكنا من القبض عليه بمنزله فى مدينة قفط، وبحوزته بندقية آلية، و13 طلقة من ذات العيار.

واعترف المتهمان "محمد.ش.م" و"وجيه ك.ف" بتحصلهما على الأسلحة المضبوطة من شخص يُدعى"محمد ك.ف" مزارع من مركز صدفا بأسيوط، باستهدافه بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط، أُلقي القبض عليه بصحبة والده "كمال" المسجل شقى خطر "اتجار في الأسلحة" والسابق اتهامه في 14 قضية "سلاح، وإطلاق أعيرة نارية، وشروع في قتل" وتبين إدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبطت الحملة بحوزتهما 7 قطع سلاح ناري، و533 طلقة مختلفة الأعيرة "رشاش جرينوف، و2 شريط، و522 طلقة من ذات العيار، و3 بنادق خرطوش، و3 فرد محلي الصنع، و10 طلقات آلية، و4 خرينة، وأجزاء لأسلحة، وأدوات التصنيع.

بمواجهة المتهمين الأخيرين اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار وتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، ويكثف قطاع الأمن العام جهوده للقبض على المتهم الهارب "مخلوف.ع.ع".