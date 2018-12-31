نائب: مشروع بحيرة غليون سيزيد الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 30%

31 ديسمبر 2018 - 05:56 م



كشف النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عن حجم انتاج مصر من الأسماك خلال عام 2018.

وقال "غطاطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" عبر فضائية TeN، ، إن مزرعة برج غليون ستزيد الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 30%.

وأضاف "غطاطي" أن مصر بها 3 مشروعات كبرى للاستزراع السمكي في شرق بورسعيد، وقناة السويس ومشروع بحيرة غليون، الذي يُنتج أكثر من 20 مليون إصبعيات في العام، و2 مليار جمبري توفر الاحتياجات المطلوبة في السوق المصري.





