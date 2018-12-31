محمد صلاح سيفوز بجائزة أفضل لاعب في 2019

31 ديسمبر 2018 - 06:23 م

توقع محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أن يشهد عام 2019 فوز النجم العالمي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم، لافتًا إلى أن الفلك يشير إلى تربع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على عرش هدافي البريميرليج هذا الموسم.

ولفت "فرعون"، خلال حديثه لبرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الذي يقلقه على محمد صلاح احتمال تعرضه لإصابة، متوقعًا انتقال نجم ليفربول الإنجليزي إلى أحد الأندية الإسبانية خلال الموسم الكروي المقبل.

وأوضح أن نادي الزمالك مرشح للفوز بأكثر من بطولة خلال الموسم الحالي، ولم يكشف عن حظوظ القلعة البيضاء في حصد بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني مرشح للوصول إلى المربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وكان "فرعون" توقع تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصابة بمرض خطير ستؤدي إلى عزله عن منصبه خلال عام 2019، موضحًا أن العام الجديد سيشهد انخفاضًا حادًا في أسعار برميل البترول والدولار الأمريكي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المعارك الكبيرة والصراعات ستعود إلى دولة العراق من جديد خلال العام الجديد، مع رحيل التحالف العربي عن اليمن، وحدوث ثورة إيرانية تطيح بالرئيس والمرشد هناك، وكذلك خروج الإيرانيين للشوارع، لافتًا إلى أن عام 2019 سيشهد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، واشتعال الأوضاع في سوريا، مع وجود مشكلات وصراعات كبيرة في دول الخليج العربي.