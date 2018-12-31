حبس عصابة سرقة "التوك توك" 4 أيام

31 ديسمبر 2018 - 07:33 م

أمرت نيابة التبين الجزئية بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة الدراجات البخارية بدائرة قسم شرطة التبين.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة التبين يفيد سرقة دراجة بخارية، وبتقنين الإجراءات الأمنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، تبين أن وراء الواقعة كلاً من "ش.ش" عاطل، و"ح.ش" عاطل ومقيمان بدائرة قسم شرطة البدرشين.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، واعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية " توك توك " بأسلوب " توصيل الأسلاك".

وأضافا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات البخارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "ا.ص" عاطل.