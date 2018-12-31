أول فيديو لـ"إليسا" تخضع للعلاج من سرطان الثدي

31 ديسمبر 2018 - 08:21 م

شاركت المطربة اللبنانية "إليسا" جمهورها، أحزانها، حيث قامت بنشر مقطع فيديو لها من إحدى المستشفيات خلال خضوعها لإحدى جرعات الكيماوي لعلاجها من سرطان الثدي.

وظهرت إليسا في مقطع الفيديو وهي تحاول جاهدة أن تتكلم بينما تضع جهاز التنفس على أنفها، حيث بدت في حالة إعياء وإن كانت تريد إظهار قوتها وتفاؤلها، وانتشر المقطع بسرعة شديدة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع القصير المتداول بقوة لم يكن سوى جزء قصير من كليب "شمس العيد" الذي أطلقته "ملكة الإحساس" مؤخراً تزامناً مع احتفالات رأس السنة 2019، لتوجه من خلاله رسالة صريحة لجمهورها بالاستمتاع بالحياة وعدم التفكير في مخاطر المستقبل والأمور المقلقة التي من شأنها أن تجعل كل فرد يستسلم لحالات الحزن والإحباط، حيث تضمن الكليب بعض اللقطات من حفلاتها التي تلت علاجها الكيماوي مباشرة لتبين لجمهورها كيف كانت تحرص على التفاؤل والأمل رغم كل ما مرت به.

شاهد الفيديو..



