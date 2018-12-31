» "الموت للديكتاتور".. مظاهرة طلابية في قلب طهران

31 ديسمبر 2018 - 08:47 م

نظم عشرات الطلاب أمام جامعة طهران الإيرانية، الاثنين، مظاهرات ضد النظام مرددين هتافات "الموت للديكتاتور".

عشرات الطلاب أمام الجامعة، للاحتجاج على مصرع 10 أشخاص بينهم 9 طلاب في حادث حافلة وقع بجامعة آزاد الإسلامية بطهران الأسبوع الماضي، وشدد الطلاب المحتجون في مظاهرتهم أن الحادث وقع بسبب الإهمال، مطالبين بفتح تحقيق بالأمر وتحديث حافلات نقل الطلاب.

وخلال مظاهرتهم هتف الطلاب بعبارات من قبيل "الموت لجمهورية الملالي" و"الموت للديكتاتور"، ما أسفر عن تدخل عنيف لرجال الأمن الإيراني ضدهم.

وفي تصريح لمساعد المسؤول عن الشؤون السياسية والأمنية في قائمقامية طهران، عبد العظيم رضائي، لوكالة الطلاب الإيرانية(إسنا)، قال إن "المظاهرة التي قام بها الطلاب غير قانونية".

وأشار رضائي إلى أن "الجهات الأمنية سيطرت على الوضع، مبينا أن عددا قليلا من الطلاب تجمّعوا دون إذنٍ أمام الجامعة بغرض إثارة الفوضى".