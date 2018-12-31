خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

31 ديسمبر 2018 - 08:59 م

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تيار الإسلام السياسى، خاصة السلفيين، هم من يدعون لزواج القاصرات، وهم من أفتوا بذلك، ولكن لا يعلمون أن زواج القاصرات هو سبب كبير فى انهيار المجتمع وسبب المشاكل الاجتماعية التى تحدث، متابعا: "لذلك لا بد أن يكون هناك دور كبير وتوعوى من قبل الأزهر والمؤسسات لتحذير المواطنين".

وأكد حمروش، في تصريحات صحفية له، اليوم، أنه يدعم أن تكون هناك قوافل دعوية لمخاطبة المواطنين فى قرى الصعيد والأرياف، ويكون هناك تحذير بالمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالزيادة السكانية وأيضا الزواج المبكر، وغيرها من مشاكل الطلاق والزواج.

من جانبه، يقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجماعة الأمريكية، إن العادات والتقاليد والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر هي المسئولة عن زواج القاصرات في بعض المحافظات المصرية.

وأضاف صادق، لـ"المصريون"، أن فتاوى الإسلاميين بضرورة الزواج المبكر أصبحت المرجعية الدينية للعديد من المصريين الذين يقومون بتزويج بناتهم القاصرات.

وأكد صادق أن المواطن المصري الذي ينجب العديد من الأطفال وليكن 7 بنات مثلا يجد في فتاوى الإسلاميين مبررًا قويًا له يدفعه لزواج بناته القاصرات قبل بلوغهن السن القانونية للزواج الرسمي في مصر.

وشدد صادق على أن فتاوى الإسلاميين أسهمت بشكل جزئي في تدعيم ظاهرة زواج القاصرات لكن كثرة الإنجاب والعادات والتقاليد والظروف الاقتصادية التي يمر بها المصريون يقع عليها مسئولية كبرى في انتشار ظاهرة زواج القاصرات في مصر.