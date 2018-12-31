  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:53 م
بحث متقدم
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية

القاصرات

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

الشاعر فاروق جويدة،

فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

البرج الذي شهد الجريمة

2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

عمر البشير

«البشير» يوجه رسالة للمعارضة في خطاب للشعب

جريمة قتل ــ ارشيفية

«جرائم 2018».. كثير من الدم.. قليل من «الشرف»

الرئيس الجابوني علي بونغو

الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب

معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

قناة الجزيرة

الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة

وزيرة الهجرة تخصص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى المصريين بالخارج

آخر الأخبار

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

وزارة الهجرة توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

#

"مكرم" تشارك في افتتاح معرض عقارات مصر بلندن

#

تطورات جديدة فى قضية "الصيدلى المصرى"

#

وزيرة الهجرة: "مش هعمل مداخلات هاتفية تانى"

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى عدم تفعيل إجازات المصريين بالخارج، وذلك في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوقف بعض الجهات تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على عدم صدور أي قرار بوقف الحكومة تجديد إجازات موظفي الدولة العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب، موضحة أنه طبقاً للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018، تتم الموافقة على مد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل -بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه- وتوافق عليها.

وأوضحت الوزيرة أن المصريين العاملين بالخارج ممن لديهم شكاوى بشأن الإجازات، عليهم التواصل عبر عنواني البريد الإلكتروني التاليين:

[email protected]

[email protected]

مع التأكيد على ضرورة إرفاق الاستمارة الموجودة على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/BLxT6PIACvrVgBL62

وفي هذا الصدد أيضًا، لفتت وزيرة الهجرة إلى أن كافة الشكاوى التي سترد للوزارة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبتّ في شأنها والتواصل مع مُرسليها؛ تفعيلًا لما تبذله الوزارة من جهود في سبيل رعاية تجاه المصريين بالخارج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس فلسطين: "القدس ليست للبيع"
» "الموت للديكتاتور".. مظاهرة طلابية في قلب طهران
» سعر عيار الذهب الـ21 يسجل 640 جنيها
» المؤبد لفلسطيني باع عقاره لمستوطنين يهود
» 148 ألف رجل أمن لتأمين احتفالات رأس السنة فى فرنسا
» "النني" في طريقه لهذا الفريق
» تصريح صادم من طليق رانيا يوسف عن فستانها
» حبس دوللي شاهين سنة بتهمة التهرب الضريبي
» سوريا تتراجع عن «لائحة الإرهاب الكويتية»: غير صحيحة
» أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة
» بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين