تجديد حبس 4 متهمين بقتل سائق مزرعة

31 ديسمبر 2018 - 09:09 م

قررت محكمة كوم حمادة الجزئية برئاسة المستشار مدحت عبد السلامة تجديد حبس 4 متهمين بقتل سائق وإصابة مرافقه للسطو على سيارة تابعة لإحدى المزارع بنطاق مركز بدر والاستيلاء على رواتب العاملين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام سائق وعامل بإحدى المزارع صرف مبلغ 40 ألف جنيه من فرع أحد البنوك بمدينة بدر قيمة أجور العاملين بالمزرعة وحال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة السائق بطريق المحاجر بدائرة المركز قام أربعة مجهولين باستيقافهما ولدى محاولة السائق الهرب أطلق أحد الجناة أعيرة من بندقية آلية باتجاه السيارة، مما أدى إلى وفاة السائق إثر إصابته بطلق نارى بالظهر وإصابة مرافقة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الحادث وهم "ت.ج" 31 سنة عامل و"أ.ف" 24 سنة عامل و"أ.ر" 37 سنة عامل، مقيم بالإسكندرية، و"ع.ر" 23 سنة عامل مقيم بمطروح وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.