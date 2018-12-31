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بـ11.537 برميل يوميا..

النفط الأمريكي يسجل أعلى إنتاج في تاريخه

عرب وعالم

النفط
النفط

المصريون ووكالات

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سجل الإنتاج الأمريكي من النفط سجل أعلى مستوى على الإطلاق ليصل إلى نحو 11.537 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الإثنين، فقد سجل إنتاج البلاد من النفط الخام 4.738 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ما يعني أن الإنتاج الأمريكي زاد بمقدار 6.8 مليون برميل يوميا بنسبة 143 بالمائة خلال 10 سنوات.
وسجل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 9.995 مليون برميل في بداية 2018، ونحو 9.703 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط الخام بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 11.537 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 11.458 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له. -

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